Csm al voto, ecco tutti i membri togati eletti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Rinnovati i membri togati del Csm. Alle elezioni di qualche giorno fa si assegnano i 2/3 dei posti, per i quali votato solamente i membri della magistratura. La restante parte viene poi eletta dal parlamento in seduta comune. Dominano come al solito le correnti, con Magistratura Indipendente che piazza 7 affiliati. Seguono Area con 6, Unicost con 4 e Magistratura Democratica con 2. Unico indipendente eletto è Andrea Mirenda. Gli eletti di Magistratura Indipendente: Paola D’Ovidio per la legittimità, Eligio Paolini e Dario Scaletta tra i p.m., Maria Luisa Mazzola, Bernadette Nicotra, Edoardo Cilenti e Maria Vittoria Marchianò per il merito. Area, invece, si schiera così: Antonello Cosentino per la legittimità; Maurizio Carbone tra i p.m.; Mariafracesca Abenavoli, Marcello Basilico, Tullio Morello, e Gianantonio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Rinnovati idel Csm. Alle elezioni di qualche giorno fa si assegnano i 2/3 dei posti, per i quali votato solamente idella magistratura. La restante parte viene poi eletta dal parlamento in seduta comune. Dominano come al solito le correnti, con Magistratura Indipendente che piazza 7 affiliati. Seguono Area con 6, Unicost con 4 e Magistratura Democratica con 2. Unico indipendente eletto è Andrea Mirenda. Glidi Magistratura Indipendente: Paola D’Ovidio per la legittimità, Eligio Paolini e Dario Scaletta tra i p.m., Maria Luisa Mazzola, Bernadette Nicotra, Edoardo Cilenti e Maria Vittoria Marchianò per il merito. Area, invece, si schiera così: Antonello Cosentino per la legittimità; Maurizio Carbone tra i p.m.; Mariafracesca Abenavoli, Marcello Basilico, Tullio Morello, e Gianantonio ...

WalterNova2 : @marcopalears Mentre tutti i precedenti erano eletti con voto plebiscitario… ma parlate sempre di democrazia ! Vale… - il_piccolo : Procura, tre nomi in corsa per il vertice Csm verso il voto - antoninobill : Elezioni Csm, non passa l’indipendente Henry Woodcock: le correnti storiche vincono anche i cinque seggi dei pm. Tu… - infoitinterno : Voto al Csm, la Cartabia non ferma le correnti acchiappatutto - lvogruppo : RT @lvogruppo: Csm, magistrati al voto: 87 candidati per 20 posti....?? -