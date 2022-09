Crollano gli scaffali al Tribunale | un uomo finisce in sala operatoria

(Di mercoledì 28 settembre 2022)glicon i fascicoli della Corte d'appello di Bari. L'incidente è avvenuto nella mattinata, mentre erano in corso le attività elettorali per le elezioni politiche. Come riportato da BariToday, nell'...

CosettaGiordano : RT @Marghe0855: Ritorna il Ponte sullo Stretto, mentre le strade fanno pena, le ferrovie pure e gli altri ponti crollano . Povera Sicilia #… - bari_times : Crollano gli scaffali con i fascicoli al Tribunale: 55enne operato alla mano - Antonio39148566 : RT @Marghe0855: Ritorna il Ponte sullo Stretto, mentre le strade fanno pena, le ferrovie pure e gli altri ponti crollano . Povera Sicilia #… - Biagiothai : RT @EmiliaUA: ...sono talmente 'democratici' che appena non gli si dà tutto quello che pretendono con la forza...bum! Crollano, si incacchi… - baritoday : Crollano gli scaffali con i fascicoli al Tribunale: diversi feriti nell'incidente -

scaffali con i fascicoli nella Corte d'appello di Bari. L'incidente è avvenuto nella mattinata, mentre erano in corso le attività elettorali per le Politiche. Nell'Aula magna della ...1' DI LETTURA Un po' a sorpresa,i prezzi del gas in Italia e il nostro Paese diventa esportatore di gas nel resto d'Europa. ... quotato alla Borsa di Amsterdam e punto di riferimento per...CATANIA - Per gli sfollati di via Castromarino il triste e drammatico calvario continua. Dopo il crollo della palazzina avvenuto nel gennaio del 2020 a ...Gli studenti della scuola ex Majorana, oggi succursale del Liceo Politi, hanno protestato questa mattina davanti i cancelli per le condizioni precarie in cui versa la struttura. Dall’uscita principale ...