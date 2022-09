Covid Italia | 36 632 casi e 48 morti I dati di oggi 28 settembre - Cronaca - quotidiano net

vaticannews_it : La Lampada votiva dei comuni d'Italia verrà accesa quest'anno dal presidente della Repubblica, #Mattarella. Un gest… - LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - Milli19751 : RT @EmilioBerettaF1: Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 36.632 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore contro i 4… - domenicosabell1 : Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre - robreg1 : RT @Fabry0222: Finalmente il prossimo governo depurato da dalemiani e grillini potrà istituire la commissione d’inchiesta sui soldati russi… -

Sky Tg24

di Redazione Online I dati di mercoledì 28 settembre. Il tasso di positività è al 18,4% con 198.918 tamponi. Ricoveri: +62. Terapie intensive: +9 Sono 36.632 i nuovi casi diin(ieri sono stati 44.878, qui il bollettino). Sale così ad almeno ... il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'...Esperti, vaccini per evitare 'tempesta perfetta'- influenza Con la pandemia gestita ma non ancora superata e le restrizioni per ilallentate, il prossimo inverno, con l'ondata di virus ... Covid, le news. Bollettino: 36.632 casi, 48 morti. Tasso positività al 18,4%. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.632 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 198.918 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza ...