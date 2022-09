CM com – Sampdoria | obiettivo 20mila biglietti per il Monza | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 12:31:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Domenica lasi troverà ad affrontare l’ennesima partita delicata negli ultimi tempi. La gara con ilè già una partita cruciale, di sicuro per il futuro dell’allenatore Marco Giampaolo, ma pure per il cammino dei blucerchiati inA. Per spingere la squadra, il pubblico doriano si sta già mobilitando, con appelli da parte della tifoseria organizzata a riempire Marassi creando un clima di sostegno per la formazione casalinga. Anche la società ha un traguardo numerico in mente: l’dellaè di raggiungere la quota già toccata con la Juventus, quindipersone a tifare per la squadra genovese. Cifre possibili, ...