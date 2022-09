Cessione Inter, arrivano 100 milioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Calciomercato Inter, Zhang rilancia - Aumento di capitale di 100 milioni Steven Zhang©LaPresseSecondo quanto riportato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Steven Zhang comunicherà al ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Calciomercato, Zhang rilancia - Aumento di capitale di 100Steven Zhang©LaPresseSecondo quanto riportato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Steven Zhang comunicherà al ...

tvdellosport : Mercoledì importante per la società Inter???? Attenzione al dettaglio su cosa significhi il nuovo advisor per la ce… - tancredipalmeri : Approfondimento interessante su cessione Inter adesso su Sportitalia. Sintonizzatevi perché ne vale davvero la pena - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, rieccolo! Vlahovic in gol con la Serbia ?? Inter, la cessione si avvicina… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Suning vuole allontanare le voci di una sua cessione: pronto un maxi-aumento di capitale - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Suning vuole allontanare le voci di una sua cessione: pronto un maxi-aumento di capitale -