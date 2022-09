Caressa lancia il suo gioco «Senza Giacca»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Fabiosinel mondo dei giochi da tavolo: esce «», undi dibattiti e domane calcistiche Fabioha creato un nuovoda tavolo, di nome «», come l’omonimo programma che conduce su Sky Sport. Il, edito da Ludic sarà presentato al prossimo Lucca Comics. Ilconsiste in una discussione tra i partecipanti. Un giocatore dovrà enunciare una tesi (estratta tra le diverse possibili) e sostenerla, mentre il secondo dovrà provare a smentirla. I restanti giocatori saranno quindi chiamati a giudicare e decidere quale delle due argomentazioni sarà stata più convincente. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, saranno previste delle domande sul ...

H6CE_ : RT @sportface2016: Calcio, Fabio #Caressa lancia il suo boardgame: si chiamerà ‘Senza Giacca’ - sportface2016 : Calcio, Fabio #Caressa lancia il suo boardgame: si chiamerà ‘Senza Giacca’ -

SPORTFACE.IT

Nel nostro percorso, tuttavia, abbiamo voluto prendere in considerazione un elemento indispensabile come la conoscenza, che deve essere alla base dell'arte retorica ' ha detto. In merito alle ...Benedetta Parodila sfida: 'facciamolo insieme'. Followers dei social impazziti! Una sfida a ... La moglie di Fabio, impaziente di condividere con i fan la sua ultima 'scoperta' , ha ... Calcio, Fabio Caressa lancia il suo boardgame: si chiamerà 'Senza Giacca' Fabio Caressa si lancia nel mondo dei giochi da tavolo: esce «Senza giacca», un gioco di dibattiti e domane calcistiche Fabio Caressa ha creato un nuovo gioco da tavolo, di nome «Senza Giacca», come l ...E' uscito Senza Giacca, boardgame ideato da Fabio Caressa e pubblicato da Ludic, brand dell'azienda leader nel settore Headu.