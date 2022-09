Atp Sofia 2022, Musetti all’inferno e ritorno: che rimonta al terzo set contro un Lazarov scatenato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzo Musetti all’inferno e ritorno. All’Atp di Sofia 2022, nel match d’esordio dopo il bye in virtù della posizione numero 4 nel seeding, l’azzurro se la vede bruttissima contro il carneade bulgaro Alexandar Lazarov, numero 334 al mondo, e deve rimontare al terzo set spuntandola col punteggio di 6-7(5) 7-6(8) 6-2. Se l’è vista brutta il carrarino, che non ha concesso palle match nemmeno quando nel secondo set più volte si è trovato a un passo dall’eliminazione. Ai quarti di finale venerdì il toscano se la vedrà con uno tra Struff e Humbert. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – Lazarov approccia molto bene la partita, senza timore reverenziale e proponendo un gioco offensivo in continua spinta. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzo. All’Atp di, nel match d’esordio dopo il bye in virtù della posizione numero 4 nel seeding, l’azzurro se la vede bruttissimail carneade bulgaro Alexandar, numero 334 al mondo, e devere alset spuntandola col punteggio di 6-7(5) 7-6(8) 6-2. Se l’è vista brutta il carrarino, che non ha concesso palle match nemmeno quando nel secondo set più volte si è trovato a un passo dall’eliminazione. Ai quarti di finale venerdì il toscano se la vedrà con uno tra Struff e Humbert. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La cronaca –approccia molto bene la partita, senza timore reverenziale e proponendo un gioco offensivo in continua spinta. ...

