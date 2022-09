“Assurdo definire Meloni di estrema destra” | grazie Telegraph | finalmente un po’ di lucidità

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Per il TheGiorgianon è di. Non solo, è “addirittura”pensarlo. Il virgolettato è – chiaramente – sarcastico, visto che l’opinione del giornale britannico è la prima, nella marmaglia della stampa estera, a non esprimere concetti sul tema totalmente fuori dalla realtà., per ildefinirla di” Per illanon è di “”. Il leader di FdI, possibile nuovo premier, è stata definita così da mezza stampa internazionale, gridando all’onnipresente fascismo, al “rischio per la democrazia” e “per l’Europa”. Secondo il giornale britannico, ...

I media di tutto il mondo, di destra o di sinistra, definiscono Giorgia Meloni , leader di Fratelli d'Italia e potenziale nuova presidente del Consiglio italiano, come esponente di "estrema destra": è ......