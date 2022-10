27 Settembre 2022 – Nord Stream, grossa perdita di gas tra Danimarca e Svezia. Referendum Donbass, vince il sì all’annessione. Zelensky torna a chiedere l’esclusione della Russia da tutte le organizzazioni internazionali. Cina esprime preoccupazione per vittoria del centrodestra in Italia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La “significativa” perdita di pressione registrata in entrambi i condotti del gasdotto Nord Stream permette di affermare con certezza che la perdita di gas è stata causata da danni fisici. Lo fa sapere la compagnia Nord Stream Ag, operatrice del gasdotto, segnalando che i danni sono localizzati nelle Zone economiche esclusive, rispettivamente, di Danimarca e Svezia. Al momento, fa ancora sapere la compagnia, “non è possibile stimare il tempo necessario per ripristinare il gasdotto“. Intanto la Cia avrebbe avvertito la Germania nella scorsa estate di possibili attacchi contro i gasdotti Nord Stream 1 e 2: è quanto pubblica il settimanale tedesco Der Spiegel. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... Leggi su api.follow (Di mercoledì 28 settembre 2022) La “significativa”di pressione registrata in entrambi i condotti del gasdottopermette di affermare con certezza che ladi gas è stata causata da danni fisici. Lo fa sapere la compagniaAg, operatrice del gasdotto, segnalando che i danni sono localizzati nelle Zone economiche esclusive, rispettivamente, di. Al momento, fa ancora sapere la compagnia, “non è possibile stimare il tempo necessario per ripristinare il gasdotto“. Intanto la Cia avrebbe avvertito la Germania nella scorsa estate di possibili attacchi contro i gasdotti1 e 2: è quanto pubblica il settimanale tedesco Der Spiegel. Il presidente ucraino Volodymyr...

