Virtus Bologna-Ragusa stasera in tv: orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 basket femminile (Di martedì 27 settembre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Passalacqua Ragusa, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2022 della Serie A1 femminile di basket. A sfidarsi sono la finalista di Coppa Italia e playoff Scudetto della scorsa stagione, battuta in entrambi i casi da Schio, e la formazione che invece è stata eliminata dalle venete in semifinale dei playoff Scudetto. Si gioca su gara secca, in palio c’è la possibilità di andare a giocarsela per il primo trofeo stagionale. La palla a due è fissata alle ore 19:15 di martedì 27 settembre, con la partita che sarà visibile su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, oppure su Tivùsat o sul sito mschannel.tv) oppure sulla ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere inSegafredo-Passalacqua, sfida valida comedelladellaA1di. A sfidarsi sono la finalista di Coppa Italia e playoff Scudetto della scorsa stagione, battuta in entrambi i casi da Schio, e la formazione che invece è stata eliminata dalle venete indei playoff Scudetto. Si gioca su gara secca, in palio c’è la possibilità di andare a giocarsela per il primo trofeo stagionale. La palla a due è fissata alle ore 19:15 di martedì 27 settembre, con la partita che sarà visibile su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, oppure su Tivùsat o sul sito mschannel.tv) oppure sulla ...

backdoor_pod : ??? @nickfiumi, @paxer89 e @StefanoRod86 Sassari, Milano, Virtus Bologna e Tortona si contenderanno il primo trofe… - Jordi_M_B : RT @Virtusbo: Stagione 22/23: le nostre ragazze in Italia e in Europa ?????? @EuroLeagueWomen @legabasketfem ???? - BasketUniverso : Supercoppa 2022, perché Milano-Virtus Bologna è una Semifinale? - BasketUniverso : Scariolo: “Juancho Hernangomez perfetto per la Virtus Bologna” -