Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 08:45 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DELL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, PROSEGUENDO, TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA VIA DELLA PISANA E LA Roma-FIUMICINO. TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SI STA IN CODA SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E LA CIRCONVALLazioNE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)DEL 27 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DELL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, PROSEGUENDO, TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA VIA DELLA PISANA E LA-FIUMICINO. TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SI STA IN CODA SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E LA CIRCONVALNE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA ...

