Umberto Bossi vittima del flop della Lega | fuori dal Parlamento dopo 35 anni

(Di martedì 27 settembre 2022) Mancava solo l’ufficialità, arrivata puntualmentei complicati e delicati conteggi dei “resti”:35non siederà in. Il fondatoreera capolista al proporzionale per la Camera nel collegio di Varese, dove però il Carroccio non è riuscito a ottenere alcun seggio: così ciò che appariva già chiaro a 24 di distanza dal voto, vale a dire la sua esclusione, è diventato ufficiale nella mattinata di martedì 27 settembre. È una delle conseguenze più rumorose delleghista alle urne, che nonostante qualche buon risultato qua e là (a partire da Bergamo, come ha rivendicato il referente provinciale Cristian Invernizzi) ha incassato una batosta dai compagni di coalizione di Fratelli d’Italia, che ...

