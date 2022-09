Umberto Bossi esce dal Parlamento dopo 35 anni Salvini | Ora senatore a vita

(Di martedì 27 settembre 2022)35lascia il. Il fondatore della Lega, 81enne, era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove però il partito non ha ottenuto alcun seggio per effetto della legge...

AGI -è ufficialmente fuori dal Parlamento. Il fondatore della Lega non è stato eletto in questa tornata. Era candidato capolista nel plurinominale di Varese . Nel collegio Lombardia 2 P01, ...ROMA - Secondo il segretario della Lega Matteo Salvini,, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato senatore a vita. 'senatore a vita Sarebbe il giusto riconoscimento - afferma Salvini - dopo trentacinque anni al ...Adesso è ufficiale: dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascia il Parlamento. Bocciati & Promossi: da Di Maio a Lotito, da Bossi a Casini, da Lopalco a ..."Umberto Bossi senatore a vita". Salvini ha affermato che sarebbe il giusto riconoscimento dopo 35 anni al servizio della Lega e del Paese.