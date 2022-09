Ultime Notizie – Riforme, Calenda: “Ci vuole una sola Camera” (Di martedì 27 settembre 2022) “Una sola Camera prima o poi bisognerà farla”. Lo dice Carlo Calenda a Porta a Porta. “Ci vuole una sola Camera, bisognerà superare il biCameralismo”, aggiunge il leader di Azione, che poi scherza sul fatto che Renzi voleva abolire il Senato: “A questo punto teniamo il Senato, che ha una storia più antica”. “Se Meloni farà la biCamerale per discutere insieme le Riforme, è un dovere per tutti discutere e partecipare – scandisce – Poi sono radicalmente contrario al presidenzialismo, perché in questo macello destra contro sinistra Mattarella è stato l’unico che ha tenuto insieme il Paese. Se perdiamo anche questo, diventiamo un Paese in cui tutte le istituzioni diventano divisive”. Quanto al risultato elettorale, “siamo il primo partito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Unaprima o poi bisognerà farla”. Lo dice Carloa Porta a Porta. “Ciuna, bisognerà superare il bilismo”, aggiunge il leader di Azione, che poi scherza sul fatto che Renzi voleva abolire il Senato: “A questo punto teniamo il Senato, che ha una storia più antica”. “Se Meloni farà la bile per discutere insieme le, è un dovere per tutti discutere e partecipare – scandisce – Poi sono radicalmente contrario al presidenzialismo, perché in questo macello destra contro sinistra Mattarella è stato l’unico che ha tenuto insieme il Paese. Se perdiamo anche questo, diventiamo un Paese in cui tutte le istituzioni diventano divisive”. Quanto al risultato elettorale, “siamo il primo partito ...

