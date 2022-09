Tiro a volo, Mondiali 2022: Giulia Grassia in piena corsa dopo il secondo turno del trap femminile. Inseguono Rossi e Iezzi (Di martedì 27 settembre 2022) Un’altra giornata di qualificazioni, la seconda di tre, è andata in archivio ai Mondiali 2022 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek, per quanto riguarda il concorso seniores di trap femminile. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle pedane croate. dopo 100 piattelli, in testa alla classifica provvisoria c’è il duo formato dalla campionissima slovacca Zuzana Stefecekova e dalla cinese solida cinese Xiaojing Wang, che guidano il gruppone avendo sbriciolato 97 dei 100 bersagli a disposizione. Alle loro spalle un folto insieme di atlete compreso fra quota 96 e quota 94, di cui fa parte anche Giulia Grassia: l’azzurra a quota 94/100, che oggi è stata meno brillante di ieri avendo raccolto un complessivo 46/50 (24-22), ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Un’altra giornata di qualificazioni, la seconda di tre, è andata in archivio aidi, in corso di svolgimento a Osijek, per quanto riguarda il concorso seniores di. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle pedane croate.100 piattelli, in testa alla classifica provvisoria c’è il duo formato dalla campionissima slovacca Zuzana Stefecekova e dalla cinese solida cinese Xiaojing Wang, che guidano il gruppone avendo sbriciolato 97 dei 100 bersagli a disposizione. Alle loro spalle un folto insieme di atlete compreso fra quota 96 e quota 94, di cui fa parte anche: l’azzurra a quota 94/100, che oggi è stata meno brillante di ieri avendo raccolto un complessivo 46/50 (24-22), ...

