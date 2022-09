Scarlett Johansson rivela: "A mia suocera non piaceva affatto il nome di mio figlio" (Di martedì 27 settembre 2022) Scarlett Johansson ha recentemente spiegato che cosa si cela dietro al nome di suo figlio, rivelando che, inizialmente, sua suocera detestava il nome del bambino. Scarlett Johansson e suo marito Colin Jost hanno messo al mondo un figlio di nome Cosmo nell'agosto 2021 e durante un'apparizione al Kelly Clarkson Show, la star ha rivelato che la madre di Colin, Kerry, inizialmente odiava il nome che i genitori avevano scelto per il piccolo. "Abbiamo semplicemente messo insieme un mucchio di lettere e quello è il nome che è venuto fuori. No, sto scherzando, pensavamo davvero che fosse così affascinante e che piacesse a tutti i nostri amici", ha raccontato la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022)ha recentemente spiegato che cosa si cela dietro aldi suondo che, inizialmente, suadetestava ildel bambino.e suo marito Colin Jost hanno messo al mondo undiCosmo nell'agosto 2021 e durante un'apparizione al Kelly Clarkson Show, la star hato che la madre di Colin, Kerry, inizialmente odiava ilche i genitori avevano scelto per il piccolo. "Abbiamo semplicemente messo insieme un mucchio di lettere e quello è ilche è venuto fuori. No, sto scherzando, pensavamo davvero che fosse così affascinante e che piacesse a tutti i nostri amici", ha raccontato la ...

