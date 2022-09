Salvini, la leadership non è in discussione. Lega: per lui un ministero di peso (Di martedì 27 settembre 2022) Non è stata una resa dei conti ma un confronto aperto, il Consiglio federale della Lega. La riunione, convocata da Matteo Salvini per discutere dell'esito del voto delle elezioni va avanti per quasi quattro ore. Il leader lascia la sede di via Bellerio in auto senza parlare, ma la richiesta che arriva dal federale è chiara: ruolo fondamentale per il segretario, di cui non viene messa in discussione la leadership, nel nuovo governo e autonomia al primo Consiglio dei ministri. Una sorta di messaggio in bottiglia spedito all'indirizzo di Roma, dove già nel pomeriggio la leader di FdI, Giorgia Meloni, e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, si sono incontrati per discutere del nascituro nuovo governo di centrodestra. Un tema, quest'ultimo, che sarà al centro di un nuovo federale convocato dal partito ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Non è stata una resa dei conti ma un confronto aperto, il Consiglio federale della. La riunione, convocata da Matteoper discutere dell'esito del voto delle elezioni va avanti per quasi quattro ore. Il leader lascia la sede di via Bellerio in auto senza parlare, ma la richiesta che arriva dal federale è chiara: ruolo fondamentale per il segretario, di cui non viene messa inla, nel nuovo governo e autonomia al primo Consiglio dei ministri. Una sorta di messaggio in bottiglia spedito all'indirizzo di Roma, dove già nel pomeriggio la leader di FdI, Giorgia Meloni, e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, si sono incontrati per discutere del nascituro nuovo governo di centrodestra. Un tema, quest'ultimo, che sarà al centro di un nuovo federale convocato dal partito ...

