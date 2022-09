Report allenamento Napoli | buone notizie da Castel Volturno | Spalletti ritrova due nazionali

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il successo per 2 a 1 in casa del Milan, ilsarà impegnato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Torino per l’ottava giornata di Serie A TIM 2022/2023. I granata occupano la nona posizione in classifica a quota 10 punti. Stamattina gli azzurri hanno svolto una seduta diin vista della prossima partita di campionato. Rientro per due calciatori che erano stati impegnati con le loroper le sfide di Nations League. Di seguito ilufficiale del club partenopeo:(Getty Images), rientrano due“Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle, il campionato ricomincerà il primo ottobre con ...