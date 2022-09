Per il Pd è una Caporetto | è il peggior ko della storia Disfatta senza precedenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Il 25 settembre resterà nellasinistra come il giornosconfitta più pesante dal dopoguerra, non solo in termini numerici, ma per gli effetti politici che ha prodotto: una svolta epocale che ha fatto definitivamente crollare anche il fortino rossoToscana, dove per la prima volta ha prevalso il centrodestra, con l'onta del sorpasso al Senato di Fratelli d'Italia sul Pd, da sempre partito padrone del Granducato. Ma la resa in questa regione simbolo è solo la punta dell'iceberg di unaannunciata, ma non in queste proporzioni. I numeri per Letta sono infatti impietosi, nonostante i comprensibili tentativi di addolcire la pillola: nel 2018 il partito, allora a guida renziana, ottenne alla Camerail18,72% a fronte del 72,94% di affluenza alle urne, mentre questa volta ha ...