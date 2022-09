Paul Bettany affianca Tom Hanks nel cast di Here, diretto da Robert Zemeckis (Di martedì 27 settembre 2022) L'attore Paul Bettany è entrato a far parte del cast di Here, il nuovo film di Robert Zemeckis, interpretato anche da Tom Hanks e Robin Wright. Paul Bettany sarà uno dei protagonisti di Here, il nuovo film diretto dal regista Robert Zemeckis. Il progetto si ispira alla graphic novel di Richard McGuire e sarà prodotto da ImageMovers e Miramax. Here viene descritto come un'emozionante e rivoluzionaria odissea attraverso il tempo e i ricordi. Gli eventi si svolgeranno in un'unica location del New England che diventa progressivamente un luogo che accoglierà una casa. La storia proporrà amore, perdita, difficoltà, speranza e quello che lasciamo dopo la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) L'attoreè entrato a far parte deldi, il nuovo film di, interpretato anche da Tome Robin Wright.sarà uno dei protagonisti di, il nuovo filmdal regista. Il progetto si ispira alla graphic novel di Richard McGuire e sarà prodotto da ImageMovers e Miramax.viene descritto come un'emozionante e rivoluzionaria odissea attraverso il tempo e i ricordi. Gli eventi si svolgeranno in un'unica location del New England che diventa progressivamente un luogo che accoglierà una casa. La storia proporrà amore, perdita, difficoltà, speranza e quello che lasciamo dopo la ...

