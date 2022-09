Panico al Gf Vip, la concorrente sviene davanti agli occhi di tutti (Di martedì 27 settembre 2022) ; cosa è successo nella casa poco fa. Attimi di vero Panico nella casa del GF Vip. Poche ore fa, una dei concorrenti rinchiusi in casa ha avuto un malore ed è svenuta davanti agli occhi di tutti. Al momento dello spiacevole episodio, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 settembre 2022) ; cosa è successo nella casa poco fa. Attimi di veronella casa del GF Vip. Poche ore fa, una dei concorrenti rinchiusi in casa ha avuto un malore ed è svenutadi. Al momento dello spiacevole episodio, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MarioBro66 : Malore improvviso al #gfvip - instaNewsIT : Superato ogni limite #GFvip - 361_magazine : Federica Panicucci in imbarazzo a Mattino Cinque: spunta la parolaccia dal GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la regia in preda al panico: 'Concorrenti prelevati nella notte' - infoitcultura : Gf Vip, attacco di panico in diretta per Luca Salatino -