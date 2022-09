Nazionale maltese sospende Mangia Times of Malta | “Accusato di molestie sessuali”

IlCompetente_ : Devis Mangia sospeso dall'incarico della nazionale maltese per molestie sessuali su un suo calciatore. Si non sto scherzando - lanuovariviera : L'ex allenatore dell'Ascoli Devis Mangia sollevato dall'incarico di Ct della nazionale maltese - sportli26181512 : #Governance #Notizie Accuse di molestie, Mangia sospeso dalla Nazionale maltese: «La Federcalcio di Malta comunica… -

Momento difficile per il tecnico dellaDavis Mangia che secondo il quotidiano Times of Malta Mangia - sarebbe chiamato a rispondere di "molestie sessuali nei confronti di un calciatore della". Nel frattempo la ...Sempre secondo i media locali, la poliziastarebbe indagando sulla base di un filmato che ... Questa sera laè impegnata in un'amichevole con Israele e sarà guidata dal vice Davide ...Una borsa di studio e numerosi "strumenti del mestiere": la Fondazione Pino Daniele dà il suo contributo al Premio Nazionale delle Arti.Devis Mangia nella bufera. L'allenatore italiano, attualmente alla guida della nazionale maltese, è stato sospeso dalla federazione a seguito di «una segnalazione ricevuta ...