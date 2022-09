Kanye West in infradito e calzini durante la sfilata Burberry: “Non rivolgetemi la parola” (Di martedì 27 settembre 2022) Che ci fa Kanye West in infradito e calzini durante una sfilata Burberry a Londra? Mentre per i comuni mortali la combinazione è riservata al primo outfit trovato sul pavimento al risveglio, per Ye – questo ormai il suo nuovo nome – si tratta dell’ennesima scelta dettata dal lusso. Con Kanye West in infradito e calzini tra i più grandi modelli del mondo – in pista c’era anche Naomi Campbell – la combinazione è stata definitivamente sdoganata. Il rapper, imprenditore e produttore statunitense non sfoggiava le Balenciaga di cui è partner né indossava le sue personali Yeezy: i piedi erano nascosti da calzini a loro folta incastonati in infradito con diamanti, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Che ci fainunaa Londra? Mentre per i comuni mortali la combinazione è riservata al primo outfit trovato sul pavimento al risveglio, per Ye – questo ormai il suo nuovo nome – si tratta dell’ennesima scelta dettata dal lusso. Conintra i più grandi modelli del mondo – in pista c’era anche Naomi Campbell – la combinazione è stata definitivamente sdoganata. Il rapper, imprenditore e produttore statunitense non sfoggiava le Balenciaga di cui è partner né indossava le sue personali Yeezy: i piedi erano nascosti daa loro folta incastonati incon diamanti, ...

