Juventus | rientrano in gruppo Rabiot | Locatelli ed Alex Sandro

(Di martedì 27 settembre 2022) Buone notizie in casa. Oggi i primi nazionali hanno fatto ritorno al JTC Continassa dove anche i giocatori rimasti a Torino in questa sosta hanno fatto ritorno dopo aver traslocato una settimana al Training Center di Vinovo. A questo, si sono riuniti alcuni dei giocatori infortunati prima della sosta:ed. Tutti concentrati quindi per preparare la gara di domenica prossima alle 20:45 dell’Allianz Stadium: l’avversario sarà il Bologna. SportFace.

ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Juventus | Il report odierno dalla #Continassa: rientrano #Rabiot , #Locatelli e #AlexSandro - J_network24 : ??#Juventus | Il report odierno dalla #Continassa: rientrano #Rabiot , #Locatelli e #AlexSandro - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: QUI BOLOGNA, I nazionali rientrano a - MondoBN : QUI BOLOGNA, I nazionali rientrano a - ZonaBianconeri : RT @JManiaSite: Martedì la #Juventus inizia a preparare la gara contro il Bologna: i nazionali già disponibili e i rientri degli altri http… -

Ma sapete qual è il problema Lala deve finire di stare zitta . Perché quando parla poco ... Infine, tornado su Zanetti , Moggi conclude: Detto questo, questisempre nel clima "voi ...Nella giornata di oggi il consiglio di amministrazione dellasi riunisce per fare il punto della situazione bianconera. Come anticipato da Tuttosport , ... tra le quali però non...Milik parla in Polonia: 'Sto bene qui, sognavo un club così grande' TORINO (ITALPRESS) - I primi nazionali hanno fatto ritorno al JTC Continassa ...Buone notizie in casa Juventus. Oggi i primi nazionali hanno fatto ritorno al JTC Continassa dove anche i giocatori rimasti a Torino in questa sosta hanno fatto ritorno.