Isee precompilato | cosa cambia con la nuova procedura semplificata

(Di martedì 27 settembre 2022) Tra le novità introdotte dall’Inps nell’ambito del Pnrr, c’è un’ulteriore semplificazione della compilazione dell’, che supera la necessità per il dichiarante o l’intermediario delegato di inserire gli elementi di riscontro patrimoniali e reddituali, grazie alla possibile autorizzazione espressa da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare., i vantaggi Con lamodalità che permette l’autorizzazione alla precompilazione dei dati anche per via digitale nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, il caricamento dei dati viene effettuato in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Questa operazione ha sicuramente dei vantaggi: esclude un esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro; solleva il dichiarante ...