Il marito la picchia con uno smartphone davanti alla figlia di 4 anni | salvata da una telefonata anonima

(Di martedì 27 settembre 2022) Una segnalazioneha impedito che accadesse il peggio. Un 40enne del napoletano è stato colto in flagrante dai carabinieri mentreva selvaggiamente la moglie di frontedi quattro. Ad avvertirli, una: “Correte, la sta ammazzando di botte”. I militari della compagnia di Caivano, intervenuti subito, hanno sentito le urla provenire dal terzo piano e sono riusciti a a bloccare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Nell’appartamento c’era lae la moglie, anche lei 40, a terra: l’uomo l’aveva colpita ripetutamente al volto e poitesta con uno, fino a distruggerlo. La donna è stata soccorsa e curata e ha poi ...

I militari hanno o accertato che al culmine dell'ennesimo litigio, il marito ha colpito la moglie con lo smartphone prima al volto e poi alla testa . L'uomo è stato arrestato per minacce, lesioni ...