Il caso Griezmann | campione del Mondo che gioca part - time per evitarne l' acquisto

(Di martedì 27 settembre 2022) Atletico Madrid e Barcellona non vogliono tirare per le lunghe la telenovela legata ad Antoine. I colchoneros, secondo "Marca", starebbero trattando coi blaugrana per trovare una soluzione: ...

sportli26181512 : Griezmann, c'è anche un top club italiano: La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione relativa ad Ant… -

, quando ha deciso di tornare, ha accettato di ridursi l'ingaggio da 16 a 12 milioni di euro netti, poi diventati sei. Ma per le casse dell'Atletico non basta: perché possa restare al ...Commenta per primo La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione relativa ad Antoine, pronta a inserirsi nelin cui il 31enne francese non dovesse essere acquistato a titolo definitivo dall' Atletico Madrid . La conferma arriva dal Mailonline .Atletico Madrid e Barcellona non vogliono tirare per le lunghe la telenovela legata ad Antoine Griezmann . I colchoneros, secondo "Marca", starebbero trattando ...Antoine Griezmann sta disputando un'ottima stagione, anche se gioca solo nei secondi tempi per l'Atlético de Madrid. A poco a poco sta tornando a essere l'attaccante decisivo che era prima di passare ...