Gli Usa ringraziano Draghi “per la sua leadership in un momento difficile” (Di martedì 27 settembre 2022) WASHINGTON – “Vogliamo ringraziare il premier italiano uscente Mario Draghi per la sua leadership forte e visionaria in un momento difficile per la storia italiana, europea e del mondo”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, in un briefing con la stampa. “Lo ringraziamo anche per la sua dedizione ai valori che i nostri Paesi hanno condiviso per cosi tanto tempo”, ha aggiunto Price. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) WASHINGTON – “Vogliamo ringraziare il premier italiano uscente Marioper la suaforte e visionaria in unper la storia italiana, europea e del mondo”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, in un briefing con la stampa. “Lo ringraziamo anche per la sua dedizione ai valori che i nostri Paesi hanno condiviso per cosi tanto tempo”, ha aggiunto Price. L'articolo L'Opinionista.

_Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - NicolaPorro : ???? Dagli Stati Uniti arriva un endorsement importante per la Meloni… ?? - _Nico_Piro_ : Ora le proteste per la leva porteranno alla caduta di Putin come dicono gli analisti occidentali? Non credo, sono i… - 1solocapitan : RT @BenjaminTrott16: Non ho capito, gli #USA, esattamente come promesso da #Biden, hanno deliberatamente causato danni per miliardi all'eco… - Sahida51117507 : RT @DmitryEvic: Sin dall'inizio la guerra in Ucraina sovvenzionata dagli USA per abbattere Europa e Germania in particolare. Italia ne pagh… -