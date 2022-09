Giulia Torelli dice che sono gli anziani ad aver consegnato l’Italia in mano alla destra ma non è vero (Di martedì 27 settembre 2022) Giulia Torelli, influencer da circa 200 mila follower, è stata additata da Selvaggia Lucarelli come «molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair» e «una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra». Della questione e dell’opinione espressa dalla donna oggi si parla su tutti i social – lanciata in trend dalla Lucarelli, appunto -. Occorre precisare, al di là del giudizio su posizione e linguaggio di Torelli di cui si sta dibattendo in queste ore, che l’informazione che fornisce su chi (secondo lei) avrebbe favorito la vittoria della destra in Italia è errata. La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”) pic.twitter.com/JFRdXHvm4M — Selvaggia ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022), influencer da circa 200 mila follower, è stata additata da Selvaggia Lucarelli come «molto amata dMilano della moda, celebrata da Vanity fair» e «una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra». Della questione e dell’opinione espressa ddonna oggi si parla su tutti i social – lanciata in trend dLucarelli, appunto -. Occorre precisare, al di là del giudizio su posizione e linguaggio didi cui si sta dibattendo in queste ore, che l’informazione che fornisce su chi (secondo lei) avrebbe favorito la vittoria dellain Italia è errata. La sinistra milanese (, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”) pic.twitter.com/JFRdXHvm4M — Selvaggia ...

