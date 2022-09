Elite | svelata la data di uscita della sesta stagione

Leggi su zon

(Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova e piccantedista per uscire. In arrivo, infatti, il sesto capitolo dei ragazzi di Las Encinas. Netflix ha da poco pubblicato il teaser con laufficiale: 18 Novembre. Ben cinque le new entry: Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat e Ander Puig che si aggiungeranno ai volti conosciuti lo scorso anno, quelli di Valentina Zenere e l’attore brasiliano André Lamoglia, mentre rimangono sempre meno i membri originali del cast. Riguardo i nuovi ingressi di, Neflix li ha presentati così: “Arriveranno per mettere alla prova ancora una volta l’amicizia dei vecchi protagonisti“. Quel che è certo che nemmeno in questa nuovamancheranno gli scandali, i drammi, gli intrighi, le amicizie rotte e nuovi amori. La quinta...