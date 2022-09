Ecco il nuovo Parlamento, i dati finali: è tsunami-centrodestra. E ora... (Di martedì 27 settembre 2022) A sera mancano ancora una ventina di sezioni non scrutinate. Ma il sito del ministero dell'Interno è in grado di fornire un calcolo semi-definitivo dei risultati elettorali. La coalizione di centrodestra vince le elezioni con il 43,79 alla Camera e con il 44,02 al Senato. Numeri che si traducono in una maggioranza sufficientemente ampia a Montecitorio e Palazzo Madama. Tale da poter formare un governo di coalizione e amministrare senza ricorrere ad aiutini e alchimie. Il centrodestra elegge 235 deputati e 115 senatori. È la nuova algebra parlamentare. Dove la soglia della maggioranza assoluta si abbassa sensibilmente (alla Camera 201, al Senato 101) in funzione del taglio dei parlamentari. Che, dalla Legislatura numero 19, saranno 600 in totale. Nelle aule saranno eliminate le ali esterne. I seggi in soprannumero resteranno vuoti, tornando utili, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) A sera mancano ancora una ventina di sezioni non scrutinate. Ma il sito del ministero dell'Interno è in grado di fornire un calcolo semi-definitivo dei risultati elettorali. La coalizione divince le elezioni con il 43,79 alla Camera e con il 44,02 al Senato. Numeri che si traducono in una maggioranza sufficientemente ampia a Montecitorio e Palazzo Madama. Tale da poter formare un governo di coalizione e amministrare senza ricorrere ad aiutini e alchimie. Ilelegge 235 deputati e 115 senatori. È la nuova algebra parlamentare. Dove la soglia della maggioranza assoluta si abbassa sensibilmente (alla Camera 201, al Senato 101) in funzione del taglio dei parlamentari. Che, dalla Legislatura numero 19, saranno 600 in totale. Nelle aule saranno eliminate le ali esterne. I seggi in soprannumero resteranno vuoti, tornando utili, a ...

