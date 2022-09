Dopo trentacinque anni Bossi è fuori dal Parlamento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 settembre 2022)35Umbertoè ufficialmentedal. Il fondatore della Lega non è stato eletto in questa tornata. Era candidato capolista nel plurinominale di Varese. Umbertoera candidato capolista a Varese per la Camera ma non è stato eletto “senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimentoal servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente – ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini – sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”., senatore uscente e parlamentare fin dal 1992, era il primo dei candidati nella lista proporzionale della Lega per la Camera, a Varese, dove però il ...