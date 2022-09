Da un lato la storia di Saman, uccisa perché ribelle al matrimonio combinato, dall'altro quella di Mahsa, ridotta in coma dalla polizia morale dello Stato islamico. Due studiose dell'islam ci aiutano a capire (Di martedì 27 settembre 2022) «Saman Abbas e Mahsa Amini erano due giovani donne vitali e ribelli al sistema che le opprimeva. Il sistema che le opprimeva ha, in entrambi i casi, una matrice patriarcale molto forte». Ma sono, chiaro, due storie diverse. «La morte di Saman è avvenuta all’interno di una famiglia. Agita da un padre che ha operato in base a una propria lettura dell’islam. Un’interpretazione dell’islam, che non è l’islam», spiega Renata Pepicelli, docente di islamistica e storia dei paesi islamici all’Università di Pisa. «Mahsa Amini è invece stata uccisa dalla polizia morale di uno Stato teocratico sciita qual è ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 settembre 2022) «Abbas eAmini erano due giovani donne vitali e ribelli al sistema che le opprimeva. Il sistema che le opprimeva ha, in entrambi i casi, una matrice patriarcale molto forte». Ma sono, chiaro, due storie diverse. «La morte diè avvenuta all’interno di una famiglia. Agita da un padre che ha operato in base a una propria lettura. Un’interpretazione, che non è l’», spiega Renata Pepicelli, docente diistica edei paesiici all’Università di Pisa. «Amini è invece statadi unoteocratico sciita qual è ...

