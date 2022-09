Crisi multiple e recessione globale | tira una brutta aria per l' economia

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Futuro molto poco roseo per l'mondiale. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, ha previsto una «» poiché il mondo è nella morsa di «». «Sto pensando a una. Penso che sia lì che siamo diretti - ha detto in occasione del forum annuale dell'organizzazione a Ginevra - ma allo stesso tempo, dobbiamo iniziare a pensare alla ripresa». Okonjo-Iweala ha insistito: «Dobbiamo ripristinare la crescita». L'ex ministra delle Finanze della Nigeria ha poi affermato che le previsioni del commerciosaranno riviste al ribasso rispetto all'attuale 3% per il 2022, citando l'impatto della guerra in Ucraina e le conseguenti ...