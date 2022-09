Coppia gay indagata per abusi finisce ai domiciliari | violentarono più volte un minorenne disabile

(Di martedì 27 settembre 2022) Lecce, 27 set – Finiscono agli arrestii due uomini salentini di 42 e 48 anni, sposati con rito civile, che erano stati indagati in seguito alla denuncia da parte del 15ennevittima delle ripetute violenze edella. Sui due pesano i crimini di violenza sessuale aggravata e violenza privata avvenuti piùnei confronti del giovane ragazzo, il quale frequentava da almeno due anni la casa dei due uomini, amici di famiglia dei genitori, per ricevere delle ripetizioni a causa delle sue difficoltà di apprendimento.e violenze da parte dellaSecondo le ricostruzioni la prima violenza si sarebbe verificata in seguito ad un invito a pranzo da parte della, durante il quale ...

I presunti abusi sarebbero stati commessi nella casa della coppia dove il 15enne veniva accompagnato dai genitori per seguire delle lezioni private. Qui, in casa dei due uomini, il ragazzino sarebbe stato vittima delle violenze.