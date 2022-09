Consigli non richiesti a Meloni sulla lotta al clientelismo. Scrive Mayer (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgia Meloni, pur avendo meno esperienza, parte con un grande vantaggio rispetto a Mario Draghi. Quest’ultimo a Palazzo Chigi era nella posizione di un eccellente amministratore delegato che deve rispondere ai suoi azionisti, ovvero ai partiti di una coalizione parlamentare molto vasta quanto disomogenea e divisa. Una miccia accesa da Giuseppe Conte (allo scopo di non dare più aiuti militari all’Ucraina) è stata sufficiente per innescare una reazione a catena: in pochi giorni Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle hanno mandato a casa il governo Draghi. Dopo la sua vittoria elettorale Giorgia Meloni, viceversa, è in grado di dare lei le carte. Come azionista di maggioranza di una coalizione di centrodestra più compatta. A livello europeo Forza Italia è nel Partito popolare europeo, Fratelli d’Italia nei Conservatori e riformisti, ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgia, pur avendo meno esperienza, parte con un grande vantaggio rispetto a Mario Draghi. Quest’ultimo a Palazzo Chigi era nella posizione di un eccellente amministratore delegato che deve rispondere ai suoi azionisti, ovvero ai partiti di una coalizione parlamentare molto vasta quanto disomogenea e divisa. Una miccia accesa da Giuseppe Conte (allo scopo di non dare più aiuti militari all’Ucraina) è stata sufficiente per innescare una reazione a catena: in pochi giorni Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle hanno mandato a casa il governo Draghi. Dopo la sua vittoria elettorale Giorgia, viceversa, è in grado di dare lei le carte. Come azionista di maggioranza di una coalizione di centrodestra più compatta. A livello europeo Forza Italia è nel Partito popolare europeo, Fratelli d’Italia nei Conservatori e riformisti, ...

