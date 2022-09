Camini e stufe; attenzione alla multa da 5000€ | è molto facile prenderla

(Di martedì 27 settembre 2022) In questo periodo si assiste in alcune Regioni italiane a delle limitazioni circa l’uso di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa. Sappiamo anche che il Governo ha imposto un limitetemperatura dei termosifoni, che non deve superare i 19°C. Il Governo ha fatto in modo di attuare una divisione del territorio nazionale in vere e proprie “fasce climatiche” per cercare di affrontare un problemaimportante legato soprattutto all’inquinamento atmosferico che penalizza notevolmente il nostro clima. Ogni area italiana ha delle regole abbastanza rigide sia per l’accensione e che per lo spegnimento degli impianti di riscaldamento domestico.da, e?...

In Lombardia è vietato installare impianti di riscaldamento con una classe inferiore a quattro stelle e non si possono usarecon meno di tre stelle. Tutti i dispositivi obsoleti devono ...Un altro studio, di Innovhub, ha, infatti, messo in luce come riscaldamento a pellet,a legna in realtà inquinano molto più delle soluzioni a metano e gpl: queste ultime registrano ...Attenzione a come si utilizzano stufe e camini in casa perché la sanzione potrebbe essere davvero molto salata.Quali vantaggi offrono le due soluzioni E quali sono, invece, gli svantaggi Andiamo a scoprirlo per capire qual è la scelta migliore per la propria abitazione ...