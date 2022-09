Calcio, Nicolato avverte: “Un sistema che non ha a cuore i giovani è destinato a fallire” (Di martedì 27 settembre 2022) Resettare completamente i piani, cambiare il sistema, occuparsi dei giovani. Arriva dal Social Football di Roma il monito di Paolo Nicolato, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, intervenuto per parlare di un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi, specie dopo la clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del Qatar. “La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come gli altri stati – ha detto l’allenatore – Ma siamo bravi a trovare le soluzioni in grande difficoltà. Se vogliamo giovani che ci diano continuità dobbiamo fare una rivoluzione. Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire, per questo se noi nel Calcio ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Resettare completamente i piani, cambiare il, occuparsi dei. Arriva dal Social Football di Roma il monito di Paolo, CT della Nazionale Italiana Under 21 di, intervenuto per parlare di un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi, specie dopo la clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del Qatar. “La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come gli altri stati – ha detto l’allenatore – Ma siamo bravi a trovare le soluzioni in grande difficoltà. Se vogliamoche ci diano continuità dobbiamo fare una rivoluzione. Unche non ha ai propri, per questo se noi nel...

