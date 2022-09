Bossi non è stato eletto: dopo 35 anni resta fuori dall’Aula. Salvini: nominiamolo senatore a vita (Di martedì 27 settembre 2022) Nell’elenco di chi torna, di chi entra e di chi lascia il Parlamento, la novità che più salta all’occhio riguarda Umberto Bossi, rimasto fuori dall’Aula dopo 35 anni adesso è ufficiale: il fondatore della Lega è rimasto fuori dall’Aula. Candidato nel collegio plurinominale di Varese, il senatur non risulta eletto per un complicato gioco di resti. «È il famoso flipper, mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare», aveva detto nelle scorse ore Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega. E oggi, a controlli effettuati, il padre nobile del Carroccio – che era il primo nella lista proporzionale del partito per la Camera a Varese, dove però la Lega non ha ottenuto alcun seggio – il nome di Bossi non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Nell’elenco di chi torna, di chi entra e di chi lascia il Parlamento, la novità che più salta all’occhio riguarda Umberto, rimasto35adesso è ufficiale: il fondatore della Lega è rimasto. Candidato nel collegio plurinominale di Varese, il senatur non risultaper un complicato gioco di resti. «È il famoso flipper, mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare», aveva detto nelle scorse ore Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega. E oggi, a controlli effettuati, il padre nobile del Carroccio – che era il primo nella lista proporzionale del partito per la Camera a Varese, dove però la Lega non ha ottenuto alcun seggio – il nome dinon ...

fattoquotidiano : Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni consecutivi: il tracollo della Lega non fa scattare il suo seggio a… - Agenzia_Ansa : Bossi non è stato rieletto. Salvini: 'Proporrò che sia nominato senatore a vita' #ANSA - rtl1025 : ?? È ufficiale, dopo 35 anni Umberto #Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista p… - Stephanos40 : @AngeloCiocca Bossi rappresenta solo i leghisti, non tutti gli Italiani per me sarebbe un'offesa se venisse nominat… - BorisJo_ker : Emma #Bonino e Umberto #Bossi hanno chiesto ufficialmente il riconteggio delle schede perché dopo 40 anni non accet… -