Bollette, come risparmiare con le coperte elettriche: prezzi giù di un terzo, boom di vendite dalla Cina (+?67%) (Di martedì 27 settembre 2022) La crisi energetica, e il conseguente aumento dei costi delle Bollette, che sta travolgendo l'Europa sta spingendo i consumatori verso una soluzione a migliaia di chilometri di distanza: le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 settembre 2022) La crisi energetica, e il conseguente aumento dei costi delle, che sta travolgendo l'Europa sta spingendo i consumatori verso una soluzione a migliaia di chilometri di distanza: le...

