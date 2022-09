Asteroide deviato. La missione Dart ha avuto successo (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo atteso l’esito di questa missione prima di pubblicare l’articolo per comprendere meglio la sua importanza e potenziale utilità. Il fatto è ineluttabile: per la prima volta nella storia umana un veicolo spaziale partito dalla Terra si è volutamente schiantato contro un Asteroide per modificarne la traiettoria. Centrare un “sasso” lungo 163 metri che vola nello spazio a 24.000 km l’ora non è cosa semplice, almeno per chi deve calcolare le traiettorie o, come in questo caso, non lo è affatto programmare il calcolatore della sonda per arrivare a puntare e intercettare l’obiettivo senza che un umano ne corregga la rotta finale. E inorgoglisce che in questa missione ci sia anche un po’ di Italia, il minisatellite LiciaCube finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato dalla torinese Argotec che permette l’osservazione ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo atteso l’esito di questaprima di pubblicare l’articolo per comprendere meglio la sua importanza e potenziale utilità. Il fatto è ineluttabile: per la prima volta nella storia umana un veicolo spaziale partito dalla Terra si è volutamente schiantato contro unper modificarne la traiettoria. Centrare un “sasso” lungo 163 metri che vola nello spazio a 24.000 km l’ora non è cosa semplice, almeno per chi deve calcolare le traiettorie o, come in questo caso, non lo è affatto programmare il calcolatore della sonda per arrivare a puntare e intercettare l’obiettivo senza che un umano ne corregga la rotta finale. E inorgoglisce che in questaci sia anche un po’ di Italia, il minisatellite LiciaCube finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato dalla torinese Argotec che permette l’osservazione ...

