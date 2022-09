Antonino Titone ucciso in casa per un debito, l'arrestato era appena uscito dal carcere (Di martedì 27 settembre 2022) Un sessantenne, Antonino Titone, è stato ucciso ieri nella sua casa di Marsala (Trapani). A distanza di 24 ore c'è un fermato, un 39enne che era stato scarcerato da poco. Il delitto è avvenuto ieri mattina. La polizia... Leggi su europa.today (Di martedì 27 settembre 2022) Un sessantenne,, è statoieri nella suadi Marsala (Trapani). A distanza di 24 ore c'è un fermato, un 39enne che era stato scarcerato da poco. Il delitto è avvenuto ieri mattina. La polizia...

infoitinterno : Marsala, arrestato il presunto assassino di Antonino Titone - blogsicilia : #notizie #sicilia Omicidio a Marsala, arrestato il presunto assassino, ha ucciso con un piede di porco -… - TgrRaiSicilia : Nel @TgrRai Sicilia delle 19.35: Un fermo a Marsala per l'omicidio di Antonino Titone. La vittima aveva sessant'an… - GDS_it : Per l'#omicidio del 60enne marsalese Antonino Titone ci sono due posizioni al vaglio degli inquirenti, al momento n… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Due persone sono interrogate dai @_Carabinieri_ di #Marsala in relazione alle indagini sull'omicidio di Antonino Titone… -