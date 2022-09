Alex Sandro-Juve | la storia è ai titoli di coda

(Di martedì 27 settembre 2022) Non rinnoverà. Nemmeno al ribasso. L'avventura in bianconero diè ormai giunta aidi, l'esterno...

Un grande punto di domanda nelle prossime sessioni di mercato della Juventus riguarderà principalmente la fascia sinistra e l'eventuale sostituto di. L'avventura torinese del terzino ...Allegri, dovesse restare come sembra alla guida della squadra, chiede degli esterni di difesa che siano in grado di coprire tutta la fascia, cosae Cuadrado non riescono più a fare. Tra l'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato la situazione di un calciatore bianconero: ecco le sue dichiarazioni ...