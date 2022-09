Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 11:30 (Di lunedì 26 settembre 2022) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE2022 ORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN L’A1 FIRENZE Roma RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 531 ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma NORD TRAFFICO SCORREVOLE A Roma, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI DA ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INGRESSO A Roma CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST ALTRE CODE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO AD APRILIA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E CORSO PAPA GIOVANNI XXIII NELLE DUE DIREZIONI ANCORA PER QUESTA MATTINA ATTIVATA L’ALLERTA METEO PER ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)DEL 26 SETTEMBREORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN L’A1 FIRENZERIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 531 ALTEZZA DIRAMAZIONENORD TRAFFICO SCORREVOLE A, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI DA ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD IN INGRESSO ACODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST ALTRE CODE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO AD APRILIA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E CORSO PAPA GIOVANNI XXIII NELLE DUE DIREZIONI ANCORA PER QUESTA MATTINA ATTIVATA L’ALLERTA METEO PER ...

