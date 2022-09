Uomini e Donne, doccia fredda per i fan della coppia: “Sono stanca” (Di lunedì 26 settembre 2022) Brutto momento per la coppia formatasi grazie a Uomini e Donne. Dopo tanti tira e molla i due sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno. Sono ancora in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) Brutto momento per laformatasi grazie a. Dopo tanti tira e molla i due sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno.ancora in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - AndreaVenanzoni : Cathy La Torre fa verbalizzare il suo disappunto per le liste elettorali distinte tra uomini e donne ma sbaglia seggio e vota a Teheran - repubblica : Monica Cirinnà critica la divisione uomini-donne nei registri elettorali: 'E' un limite alla democrazia' - perfectderavin : RT @willprotector: l'unica donna che l'italia potrà mai accettare come premier è una donna che dice solo quello che vogliono sentire gli uo… - RandiDh92wngbrk : RT @La_manina__: Hanno vinto gli evasori, i mafiosi, i corrotti, gli anziani, i razzisti, gli omofobi, i fascisti, gli egoisti, gli uomini,… -