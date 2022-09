Uomini e Donne: Barbara De Santi si esprime contro Riccardo (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex dama di Uomini e Donne Barbara De Santi, è tornata a commentare le varie puntate del programma. Dopo aver visto la puntata andata in onda venerdì 23 settembre, ha condiviso su Instagram una storia dove esprimeva il suo parere riguardo il cavaliere Riccardo Guarnieri. Tramite la sua storia di Instagram, Barbara ha affermato che il cavaliere arreca fastidio in tutte le occasioni e si è schierata a favore di Tina Cipollari per quanto riguarda la discussione tra lei e Pinuccia. Barbara De Santi commenta Riccardo Guarnieri Come sappiamo, Barbara De Santi guarda spesso le puntante di Uomini e Donne, commentando ed esprimendo le sue ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex dama diDe, è tornata a commentare le varie puntate del programma. Dopo aver visto la puntata andata in onda venerdì 23 settembre, ha condiviso su Instagram una storia doveva il suo parere riguardo il cavaliereGuarnieri. Tramite la sua storia di Instagram,ha affermato che il cavaliere arreca fastidio in tutte le occasioni e si è schierata a favore di Tina Cipollari per quanto riguarda la discussione tra lei e Pinuccia.DecommentaGuarnieri Come sappiamo,Deguarda spesso le puntante di, commentando edndo le sue ...

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - AndreaVenanzoni : Cathy La Torre fa verbalizzare il suo disappunto per le liste elettorali distinte tra uomini e donne ma sbaglia seggio e vota a Teheran - _itsbabii_ : giustizia è fatta, ora le donne torneranno a stare a casa e gli uomini a lavorare ?? - lotta68blu : RT @La_manina__: Hanno vinto gli evasori, i mafiosi, i corrotti, gli anziani, i razzisti, gli omofobi, i fascisti, gli egoisti, gli uomini,… -