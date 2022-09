Ultime Notizie Roma del 26-09-2022 ore 16:10 (Di lunedì 26 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno elezioni 2022 vince la destra è questo il verdetto è uscito dalle urne segnate da una fluenza al minimo storico appena al 63,91% la vera vincitrice del voto i risultati Fratelli d’Italia è il primo partito mentre la coalizione di centro-destra con circa 44% ti hanno la maggioranza al Nizza il nuovo Parlamento dagli italiani arriva un’indicazione Chiara per un governo di centro-destra guida Fratelli d’Italia il tema della responsabilità il paese ha scelto noi non lo tradiremo dice Giorgia Meloni tra i grandi sconfitti Luigi Di Maio il suo impegno civico che rimane fuori dal Parlamento mentre festeggia Silvio Berlusconi che torna tra i banchi del Calenda che non è riuscita a sfondare in una nota ha detto l’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con draghi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno elezionivince la destra è questo il verdetto è uscito dalle urne segnate da una fluenza al minimo storico appena al 63,91% la vera vincitrice del voto i risultati Fratelli d’Italia è il primo partito mentre la coalizione di centro-destra con circa 44% ti hanno la maggioranza al Nizza il nuovo Parlamento dagli italiani arriva un’indicazione Chiara per un governo di centro-destra guida Fratelli d’Italia il tema della responsabilità il paese ha scelto noi non lo tradiremo dice Giorgia Meloni tra i grandi sconfitti Luigi Di Maio il suo impegno civico che rimane fuori dal Parlamento mentre festeggia Silvio Berlusconi che torna tra i banchi del Calenda che non è riuscita a sfondare in una nota ha detto l’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con draghi ...

