Ultime Notizie – Albert Bourla, numero uno Pfizer di nuovo positivo al Covid (Di lunedì 26 settembre 2022) nuovo contagio da Sars-CoV-2 per Albert Bourla, numero uno di Pfizer. “Sono risultato positivo a Covid – ha annunciato con un tweet il presidente e Ceo del colosso farmaceutico Usa -. Mi sento bene e senza sintomi”. “Non ho ancora ricevuto il nuovo booster bivalente” aggiornato a Omicron “perché stavo seguendo le linee guida dei Cdc”, i Centers for Disease Control and Prevention americani, “aspettando 3 mesi dal mio precedente caso Covid che risale a metà agosto. Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora con noi“, ha ammonito Bourla. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022)contagio da Sars-CoV-2 peruno di. “Sono risultato– ha annunciato con un tweet il presidente e Ceo del colosso farmaceutico Usa -. Mi sento bene e senza sintomi”. “Non ho ancora ricevuto ilbooster bivalente” aggiornato a Omicron “perché stavo seguendo le linee guida dei Cdc”, i Centers for Disease Control and Prevention americani, “aspettando 3 mesi dal mio precedente casoche risale a metà agosto. Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora con noi“, ha ammonito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #DellaVedova: +Europa chiederà riconteggio voti - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: indaghiamo su nuova fossa comune vicino al confine russo ?? Nelle ultime settiman… - pier2856 : RT @75spiritolibero: Goldman Sachs & Co avvertono Giorgia Meloni: segua l’agenda Draghi. Chiunque va lì si DEVE ADEGUARE a POTERI SOVRANAZI… - LucaPintavalle : RT @sole24ore: #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #Zaia: il voto degli elettori va rispettato, ma il risultato per la #Lega è deludente… -