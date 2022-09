Ucraina | bombardamenti a Kharkiv | sei persone ferite

(Di lunedì 26 settembre 2022) Kiev, 26 set. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno bombardato cinque distretti della regione di, provocando il ferimento di 6. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, precisando che, "secondo il Centro regionale per l'assistenza medica di emergenza, seisono state ricoverate in ospedale". Nel villaggio di Zaliznychny, nel distretto di Chuguyiv, ha aggiunto Sinegubov, ihanno provocato un incendio in una delle aziende agricole.

