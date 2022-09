Totocalcio: la schedina del 24-26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) La schedina del Totocalcio per il 24-26 settembre 2022. Pannello A (eventi obbligatori) 1. Olanda – Belgio 2. Inghilterra – Germania 3. Danimarca – Francia 4. Austria – Croazia 5. Scozia – Eire 6. Repubblica Ceca – Portogallo 7. Ungheria – Italia 8. Galles – Polonia Pannello B (eventi opzionali) 9. Israele – Albania 10. Spagna – Svizzera 11. Serbia – Svezia 12. Irlanda del Nord – Kosovo 13. Slovenia – Norvegia 14. Cipro – Grecia 15. Montenegro – Finlandia 16. Slovacchia – Bielorussia 17. Macedonia del Nord – Bulgaria 18. Romania – Bosnia-Erzegovina 19. Lussemburgo – Lituania 20. Azerbaijan – Kazakhstan SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ladelper il 24-262022. Pannello A (eventi obbligatori) 1. Olanda – Belgio 2. Inghilterra – Germania 3. Danimarca – Francia 4. Austria – Croazia 5. Scozia – Eire 6. Repubblica Ceca – Portogallo 7. Ungheria – Italia 8. Galles – Polonia Pannello B (eventi opzionali) 9. Israele – Albania 10. Spagna – Svizzera 11. Serbia – Svezia 12. Irlanda del Nord – Kosovo 13. Slovenia – Norvegia 14. Cipro – Grecia 15. Montenegro – Finlandia 16. Slovacchia – Bielorussia 17. Macedonia del Nord – Bulgaria 18. Romania – Bosnia-Erzegovina 19. Lussemburgo – Lituania 20. Azerbaijan – Kazakhstan SportFace.

Debora72174569 : @carloemme50 Hanno votato come si compila la schedina al totocalcio .?? - duro_lavoro : RT @Strat_Sys: I risultati delle elezioni sono un po’ come il vecchio Totocalcio. Tutti il sabato avevano la schedina vincente, e poi la do… - Strat_Sys : I risultati delle elezioni sono un po’ come il vecchio Totocalcio. Tutti il sabato avevano la schedina vincente, e… - billutz : Nel 2022 in Italia si introduce l'innovativo sistema del talloncino da strappare tipo schedina del totocalcio anni… - SLN_Magazine : Renato Zero: 'Andremo a votare come con la schedina del totocalcio'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -